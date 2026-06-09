Calciatori e arbitri bloccati alla frontiera, è caos negli Usa per la Coppa del Mondo

È scattato il conto alla rovescia per il via ai Mondiali – giovedì 11 giugno – e si susseguono gli arrivi di squadre e delegazioni negli Stati Uniti, Canada e Messico, i tre Paesi dove si svolgeranno le partite. Ma niente sconti negli aeroporti americani, presidiati dagli agenti dell'Ice e dalla polizia di frontiera: applicano le direttive della Casa Bianca che da un anno ormai impone restrizioni totali o parziali di ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di 19 Paesi per motivi di sicurezza nazionale.