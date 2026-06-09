Al fischietto Artan è stato negato il visto

Calciatori e arbitri bloccati alla frontiera, è caos negli Usa per la Coppa del Mondo

La stretta sull'immigrazione, pilastro dell'agenda politica di Donald Trump, non risparmia neanche la Coppa del mondo di calcio

di Isabella Josca
09 Giu 2026 - 13:03
01:35 
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È scattato il conto alla rovescia per il via ai Mondiali – giovedì 11 giugno – e si susseguono gli arrivi di squadre e delegazioni negli Stati Uniti, Canada e Messico, i tre Paesi dove si svolgeranno le partite. Ma niente sconti negli aeroporti americani, presidiati dagli agenti dell'Ice e dalla polizia di frontiera: applicano le direttive della Casa Bianca che da un anno ormai impone restrizioni totali o parziali di ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di 19 Paesi per motivi di sicurezza nazionale.

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