Trump l'opinionista di soccer: "Messi è un genio, è nato con qualcosa di speciale"

"Ho guardato Messi ed era ben marcato, giusto? All'improvviso si è ritrovato sulla destra. Capite di cosa sto parlando? Non lo so, non l'avevo notato, l'ho appena notato. Nessuno ne ha parlato. L'ho semplicemente notato. Ho detto: 'È marcato così bene, da un grande giocatore'. Poi si è spostato a destra, mentre l'altro giocatore se n'è stato lì fermo e lui ha avuto tutto il tempo per tirare. È mancato, direi, pochissimo alla perfezione. E quella è stata la fine della partita. È stato geniale". A dirlo è il presidente americano Donald Trump durante un evento Fifa organizzato a New York prima della finale dei Mondiali 2026. Il tycoon è rimasto impressionato dall'assist fornito dal numero 10 a Lautaro durante la semifinale tra Inghilterra e Argentina, che ha portato al gol del 2-1 dell'albiceleste.
Trump: "Questi grandi giocatori sono nati con qualcosa di speciale"
"Questi grandi giocatori sembrano farlo più e più volte. Sono semplicemente nati con qualcosa di speciale. So che Ronaldo è uno di loro. Ho avuto modo di conoscerlo nel corso degli anni ed è un ragazzo fantastico".
Trump: "Sbagliato far giocare Kane in difesa"
"In Inghilterra c'è un grande giocatore con cui ho giocato a golf: si tratta di Harry (Kane, ndr), che è stato fantastico. Penso che forse abbiano commesso un errore quando lo hanno schierato come difensore. Ma che ne so io di calcio? Erano in vantaggio, hanno preso il loro miglior giocatore e lo hanno messo in difesa. A quel punto, in qualche modo, dovevamo pur giocare un po' in attacco, no? Non mi pronuncio, che ne so io di allenare?", ha concluso Trump.