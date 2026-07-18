Trump l'opinionista di soccer: "Messi è un genio, è nato con qualcosa di speciale"

"Ho guardato Messi ed era ben marcato, giusto? All'improvviso si è ritrovato sulla destra. Capite di cosa sto parlando? Non lo so, non l'avevo notato, l'ho appena notato. Nessuno ne ha parlato. L'ho semplicemente notato. Ho detto: 'È marcato così bene, da un grande giocatore'. Poi si è spostato a destra, mentre l'altro giocatore se n'è stato lì fermo e lui ha avuto tutto il tempo per tirare. È mancato, direi, pochissimo alla perfezione. E quella è stata la fine della partita. È stato geniale". A dirlo è il presidente americano Donald Trump durante un evento Fifa organizzato a New York prima della finale dei Mondiali 2026. Il tycoon è rimasto impressionato dall'assist fornito dal numero 10 a Lautaro durante la semifinale tra Inghilterra e Argentina, che ha portato al gol del 2-1 dell'albiceleste.