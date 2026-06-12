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Mondiali 2026, Trump: "Il miglior evento sportivo della storia americana"

Per la prima volta nella storia i mondiali si snoderanno tra Stati Uniti, Canada e Messico

di Maria Luisa Rossi Hawkins
12 Giu 2026 - 12:36
01:43 
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