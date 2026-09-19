nella capitale bavarese

Monaco si accende per l'Oktoberfest: al via il festival della birra più famoso al mondo

Attesi almeno 6,5 milioni di visitatori per le 191esima edizione

19 Set 2026 - 16:33
01:47 
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