Indagini in corso

Monaco, sfiorato il disastro durante il decollo di un aereo

Il boeing è decollato ben oltre la fine della pista, grattando la fusoliera. Tra le ipotesi si discute anche dell'errore umano

17 Ago 2026 - 17:32
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