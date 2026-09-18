Monaco di Baviera si prepara alla 191esima edizione dell'Oktoberfest

Ultimi preparativi a Monaco di Baviera prima dell'apertura, sabato mattina, dell'attesissimo Oktoberfest, il più grande festival della birra nel mondo. La 191esima edizione va dal 19 settembre al 4 ottobre. L'anno scorso ci sono stati 6,5 milioni di visitatori. Le autorità di monaco ne attendono altrettanti nonostante l'impennata del prezzo della birra che oscilla tra i 15 e i 16 euro al boccale da un litro. La città ha espresso l'intenzione di puntare sulla sicurezza e sulla sostenibilità dell'evento, senza cercare di battere nuovi record di affluenza.