SI PUNTA SU SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ

Monaco di Baviera si prepara alla 191esima edizione dell'Oktoberfest

Le autorità attendono almeno 6,5 milioni di visitatori per il più grande festival della birra nel mondo, dal 19 settembre al 4 ottobre

18 Set 2026 - 12:41
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Ultimi preparativi a Monaco di Baviera prima dell'apertura, sabato mattina, dell'attesissimo Oktoberfest, il più grande festival della birra nel mondo. La 191esima edizione va dal 19 settembre al 4 ottobre. L'anno scorso ci sono stati 6,5 milioni di visitatori. Le autorità di monaco ne attendono altrettanti nonostante l'impennata del prezzo della birra che oscilla tra i 15 e i 16 euro al boccale da un litro. La città ha espresso l'intenzione di puntare sulla sicurezza e sulla sostenibilità dell'evento, senza cercare di battere nuovi record di affluenza.

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