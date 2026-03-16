Mojtaba c'è, ma non si vede (e sui social diventa un cartonato)

Tutto è cominciato con un video generato dall'Intelligenza artificiale e scambiato per vero, che mostra un cartonato del leader iraniano Mojtaba Khamenei durante la presentazione della nuova Guida suprema al santuario di Fatima nella città di Qom. Da questa immagine falsa sono nati tantissimi meme: il cartonato del leader che prima si aggira per le strade di Teheran, poi si trasforma in una tela dove Trump e Netanyahu disegnano un missile e infine diventa in un cartone della pizza. Intanto, la domanda che tutti si fanno è: "Mojtaba, dov'è?".