Narendra Modi a Roma: prima la visita a Mattarella poi l'incontro con Meloni al Colosseo e a villa Pamphili

Il primo ministro della Repubblica dell'India, Narendra Modi, è arrivato a Villa Doria Pamphilj accolto dalla presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Prende il via, quindi, l'incontro bilaterale allargato alle delegazioni ufficiali. Scambieranno gli accordi per il governo il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e il viceministro per le Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi. Il presidente indiano, atterrato martedì 19 maggio a Fiumicino, ha già incontrato il presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale. Nella serata di martedì ha fatto visita, accompagnato dalla premier, al Colosseo. Dal profilo social di Giorgia Meloni il messaggio di benvenuto: "Welcome to Rome, my friend" (Benvenuto a Roma, amico mio).