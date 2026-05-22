Intanto l'inchiesta continua

Modena, psicologi per i testimoni dell'attacco di Salim El Koudri

"Un lavoro concentrato su ascolto e gestione delle reazioni emotive nelle ore successive al trauma. "Si guarisce ma non torneremo all'equilibrio di prima"

di Chiara Ottaviani
22 Mag 2026 - 19:06
01:33 
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A Modena i segni lasciati sull’asfalto dall’auto di Salim El Koudri, lanciata a tutta velocità sulla folla, stanno lentamente scomparendo. Le transenne non ci sono più e i negozi hanno riaperto, tra gli abitanti però restano altri segni.

Per questo sono entrati in azione gli psicologi dell’emergenza dell’Ausl, insieme al Comune, per offrire supporto a chi ha vissuto direttamente o indirettamente l’attacco. Un lavoro concentrato sull’ascolto e sulla gestione delle reazioni emotive nelle ore successive al trauma.

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