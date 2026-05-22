Modena, psicologi per i testimoni dell'attacco di Salim El Koudri
"Un lavoro concentrato su ascolto e gestione delle reazioni emotive nelle ore successive al trauma. "Si guarisce ma non torneremo all'equilibrio di prima"di Chiara Ottaviani
A Modena i segni lasciati sull’asfalto dall’auto di Salim El Koudri, lanciata a tutta velocità sulla folla, stanno lentamente scomparendo. Le transenne non ci sono più e i negozi hanno riaperto, tra gli abitanti però restano altri segni.
Per questo sono entrati in azione gli psicologi dell’emergenza dell’Ausl, insieme al Comune, per offrire supporto a chi ha vissuto direttamente o indirettamente l’attacco. Un lavoro concentrato sull’ascolto e sulla gestione delle reazioni emotive nelle ore successive al trauma.