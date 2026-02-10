Modena, ecco lo "School tutor" contro il bullismo

"Riusciamo a dare tranquillità agli studenti che escono da scuola". Pettorina gialla per essere subito riconoscibile e pile per resistere al freddo. Marco è uno "School tutor". Tutti i giorni, pattuglia le aree esterne di un istituto di Modena. Con lui c'è Marzia. Sono in servizio dalle 11.30 alle 14.30, per tre ore, che coincidono con l'uscita degli studenti. Le sentinelle della scuola, come sono state ribattezzate, sono arrivate il 26 gennaio in quattro istituti di Modena e resteranno per tutto l'anno. Contro bullismo e violenze, dopo l'uccisione di uno studente a La Spezia, alcune città si mobilitano e sperimentano soluzioni. Agli studenti l'idea piace.