Moda sempre più sostenibile, in Francia entra in vigore la tassa sul fast fashion

Dal primo settembre in Francia entra in vigore la tassa sul fast fashion, un sistema di penalità da 50 centesimi a 12 euro per capo, pensato per promuovere una moda più sostenibile e frenare l’ascesa dell’ultra-fast fashion di colossi come Shein, Temu e Aliexpress. L'imposta varia in base a un punteggio ecologico che considera, tra gli altri fattori, l’ampiezza dell’offerta e l’impegno dei marchi nella riparazione e nel riutilizzo dei capi. Entro il 2030 la penalità potrebbe arrivare a 20 euro per capo