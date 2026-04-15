Moda, a New York impazza la "cerchietto-mania"

Da semplice accessorio per capelli sulla testa 'trendy-senza sforzo' di Carolyn Bessette Kennedy ..a must indiscusso, 30 anni dopo... È il cerchietto in acetato tartarugato di Charles Wahba, il preferito della moglie di John John che, negli anni '90, lo trasformò in dettaglio imprescindibile del suo guardaroba.. che divenne poi quello delle newyorkesi alla moda. A venderli ancora oggi, anzi, soprattutto oggi, è un'antica farmacia del Village, a New York, la c.o. bigelow, mecca indiscussa per accaparrarsi, a 40 dollari, un pezzetto di quello stile eterno che rese unica e, ancora oggi, imitatissima, l'ex pr di Calvin Klein. Ventenni arrivate da tutta la metropoli, turiste e fashion addicted si sono messe in fila nelle ultime settimane per averne almeno uno.

