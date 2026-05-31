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Quando il sole si confonde tra i palazzi: a Manhattan il tramonto è mozzafiato

SOLSTIZIO X SITO SRV

31 Mag 2026 - 16:08
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Il fenomeno è conosciuto come "Manhattanhenge" in cui il Sole si allinea perfettamente con le strade che attraversano l'isola in direzione est-ovest

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