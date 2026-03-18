Trump attacca l'Europa su Hormuz, l'UE frena: "Non è la nostra guerra"
Il presidente Usa"Donald Trump accusa gli alleati, mentre Bruxelles valuta solo una missione sotto egida Onu e a conflitto conclusodi Leonardo Panetta
Si riaccende lo scontro tra Stati Uniti ed Europa dopo le parole di Donald Trump, che ha criticato l’inerzia europea sul blocco dei traffici nello Stretto causato dall’Iran. Le capitali UE, però, restano compatte nel ribadire la propria linea: nessun intervento diretto in un conflitto che non considerano proprio. Il presidente francese Emmanuel Macron ne ha discusso con il cancelliere tedesco Friedrich Merz prima del Consiglio europeo a Bruxelles, al quale partecipa anche il segretario generale Onu António Guterres. L’ipotesi sul tavolo resta quella di una missione internazionale sotto l’egida delle Nazioni Unite, sostenuta anche da Guido Crosetto come soluzione multilaterale.