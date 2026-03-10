Missili in volo ed esplosioni a Teheran
Dal"Bahrein invece le immagini di un presunto attacco iraniano avvenuto a Manama
Missili in volo ed esplosioni in aria nel cielo di Teheran, in Iran, nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo. Le immagini ci mostrano anche una serie di esplosioni avvenute nelle ultime ore sempre nei pressi della capitale iraniana negli impianti petroliferi. Spostandoci in Bahrein ci arrivano le immagini di un testimone oculare che riprende le conseguenze di un presunto attacco iraniano avvenuta nelle ultime ore nella capitale Manama.