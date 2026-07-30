Missile russo precipita in Polonia: la Nato alza la voce, il mondo si avvia verso un conflitto globale

Scattano uno dopo l'altro gli ingranaggi che attivano il marchingegno più preoccupante relativo a un conflitto sempre più globale. Sconfinamenti con missili, caccia, droni, punti di contatto tra guerre distinte, interessi contrapposti che sfociano in minacce tra sempre più Paesi. I segnali sono tanti, tutti attuali. Poche ore fa un missile balistico russo, uno dei circa cento scagliati nella notte dal Cremlino contro l'Ucraina, è caduto a Lublino, in Polonia. Un guanto di sfida che ha raccolto le reazioni del leader europei e della Nato, che in una nota si è detta pronta a tutto per difendere il proprio territorio. Ma i conflitti s'intrecciano. E così l’attacco di Kiev a un cargo iraniano nel Mar Caspio ha rischiato di innescare una reazione di Teheran, che valuta una rappresaglia contro i porti nel Mar Nero.