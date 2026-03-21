Missile dell'Iran su Dimona, in Israele: almeno 51 feriti

Almeno 51 persone sono rimaste ferite nella città meridionale di Dimona in seguito a diversi attacchi missilistici iraniani avvenuti sabato sera. Il quotidiano statale iraniano Teheran Times ha affermato che l'attacco missilistico iraniano su Dimona è stato "la rappresaglia all'attacco aereo israelo-americano contro l'impianto nucleare iraniano di Natanz". Nell'area di Dimona si trovano strutture collegate al programma di armi atomiche di Israele.