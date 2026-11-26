Il caos dietro Miss Universo 2026: accuse, defezioni e la battaglia per il controllo
La guerra si combatte anche online, con siti web concorrenti e comunicati contrapposti. Ma il tutto ha avuto"conseguenze concrete sulle partecipantidi Viviana Guglielmi
La corona più ambita della bellezza mondiale arriva al termine di un’edizione tormentata, tra accuse, defezioni e una battaglia per il controllo di Miss Universo. Jennifer Barreto, 27 anni, assistente sociale, conquista la giuria e supera altre 115 concorrenti. Ma dietro il sorriso della vincitrice si nasconde un concorso travolto da una profonda crisi interna.