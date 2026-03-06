Italia-Usa, Mirco Maschio: "Fondamentale ascoltare le aziende che hanno investito negli Stati Uniti"

"Credo sia fondamentale ascoltare le aziende che hanno investito negli Stati Uniti, per motivi commerciali e industriali", ha detto Mirco Maschio, di Maschio Gaspardo Group. E ha aggiunto: "Abbiamo ascoltato aziende importanti, eccellenze del territorio, che hanno investito negli Stati Uniti e hanno portato un'esperienza di grande successo. Per cui, credo sia importante poter portare delle testimonianze di questo tipo a imprenditori e aziende del territorio che vogliono capire come approcciarsi a uno dei mercati più importanti al mondo".