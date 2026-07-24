Minori imputabili nel mondo, quali sono i criteri all'estero

Nel mondo le normative sull'imputabilità dei minori offrono un quadro variegato. In Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord la soglia è di 10 anni, la più bassa d'Europa insieme alla Svizzera, mentre in Scozia è di 12. Nella gran parte dei Paesi europei, il carcere per i minori resta l'ultima misura. Diversa la situazione negli Stati Uniti, dove non esiste un'età minima federale per l'imputabilità dei minori: circa 24 Stati non fissano alcuna età minima per l'arresto di un minore, mentre gli altri la collocano tra i 6 e i 13 anni.