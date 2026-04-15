Minnesota, l'aumento dei prezzi minaccia la tradizione della lotteria della carne

L’aumento dei prezzi minaccia la tradizione della lotteria della carne in Minnesota. "La sede esiste dal 1920. È presente nella comunità in modo costante da allora", spiega Joe Gifford, Comandante dell’American Legion Post 150. "E la lotteria della carne ne fa parte", aggiunge: "È uno degli strumenti con cui attiriamo davvero la folla il venerdì. Mentre lo facciamo, celebriamo la comunità. Tutti si divertono in compagnia. Serviamo del cibo. Nel frattempo, si ha la possibilità di vincere della carne e portarla a casa". Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi, Roberta Rodriguez, responsabile del sito del Lions Club di Northeast Minneapolis, sottolinea: "Prima prendevamo la nostra carne in confezioni da 10 dollari e il vincitore poteva scegliere due confezioni. E siamo arrivati al punto in cui abbiamo dovuto passare a confezioni da 20 dollari, perché, insomma, non si riusciva a trovare una bistecca di dimensioni decenti".