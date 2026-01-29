Minneapolis, tentata incursione di un agente Ice nel consolato dell'Ecuador

Il Ministero degli Esteri dell'Ecuador ha denunciato un tentativo di incursione di un funzionario dell'immigrazione statunitense nel suo consolato a Minneapolis, nel contesto delle tensioni legate ai raid ordinati dall'amministrazione Trump. Il governo di Daniel Noboa, uno dei più stretti alleati di Washington in America Latina, ha inviato una nota di protesta all'ambasciata statunitense a Quito in merito all'incidente. I funzionari del consolato "hanno impedito all'agente dell'Ice di entrare" martedì mattina per proteggere "gli ecuadoriani che si trovavano nel consolato in quel momento", ha affermato il dicastero.