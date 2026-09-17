due morti e cinque feriti

Minneapolis, bodycam di un poliziotto riprende sparatoria all'interno di un palazzo

L'uomo che ha sparato alla polizia, Carlton Johnson, teneva in ostaggio tutto il condominio dopo aver ucciso due vicini

17 Set 2026 - 08:53
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