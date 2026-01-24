Colpito a bruciapelo

Minneapolis, altra sparatoria dell'Ice: ucciso un infermiere 37enne

Secondo la versione dell'Agenzia, l'uomo sarebbe stato armato e pericoloso. Ondata di indignazione e proteste nelle strade della città

di Giangiacomo Mazzucchelli
24 Gen 2026 - 22:50
01:47 
Non si arresta l'ondata di terrore a Minneapolis. Gli agenti dell'Ice hanno fatto un'altra vittima. La sparatoria è stata ripresa da un testimone. Si vedono gli agenti dell'agenzia anti immigrazione mentre circondano e aggrediscono una persona, probabilmente con l'intenzione di arrestarla. Ad un tratto vengono esplosi dei colpi e l'uomo resta riverso a terra, colpito al petto.

