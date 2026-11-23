In cinque a testa in giù. Si riconoscono la premier Meloni e i vice Tajani e Salvini, il ministro dell'istruzione Valditara e quello dell’università Bernini. Sono i volti comparsi in uno striscione esposto da una studentessa e dalla segretaria confederale nazionale della cgil Lara Ghiglione in un corteo a Treviso. Valditara risponde: "Messaggio violento, nulla a che vedere con la democrazia".