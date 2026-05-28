Tornano i Minions, e con loro Maccio Capatonda: "Sono le mille sfaccettature dell'animo umano"

L'universo giallassimo dei mostriciattoli più simpatici del grande schermo si arricchisce di un nuovo episodio - e di una nuova voce. "Minions and Monsters", in sala a luglio, è il prossimo atteso capitolo cinematografico dedicato agli amatissimi mostriciattoli gialli lanciati dalla saga dei film "Cattivissimo me". Stavolta i Minions combina-guai sono alle prese con il mondo del cinema di Hollywood, dove incontrano un buffo regista, Max, che sarà doppiato da Maccio Capatonda. Il comico, in arte Marcello Macchia, ha trovato un punto di contatto inedito e perfetto tra i suoi sketch ormai diventati cult, come quelli del personaggio Padre Maronno, e i Minions...