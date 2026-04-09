Minatore salvato in Messico: era intrappolato da 14 giorni

Miracoloso salvataggio di un minatore in Messico. L'uomo è stato recuperato dopo essere rimasto intrappolato per 14 giorni a una profondità di 300 metri. L'incidente è avvenuto in una struttura nello Stato di Sinaloa, nel nord del Paese. Una rottura della diga causata da un cedimento strutturale ha allagato la miniera di El Rosario lo scorso 25 marzo. Un sopravvissuto era stato recuperato cinque giorni dopo. Un altro minatore è stato ritrovato morto. Proseguono, intanto, le ricerche di un disperso.