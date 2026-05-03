Militari Usa in Italia: un indotto da mezzo miliardo di euro

Sono circa 13mila i militari statunitensi presenti in Italia e distribuiti in oltre 120 siti tra basi NATO e strutture strategiche. Una presenza che per il nostro Paese si traduce in circa mezzo miliardo di euro di indotto. Sei le basi Nato più importanti: da Aviano e Vicenza, passando per Napoli, fino a Sigonella, in Sicilia. La presenza americana sostiene intere economie locali: affitti, ristorazione, ma anche attività per il tempo libero. Migliaia di posti di lavoro ruotano attorno a queste installazioni. Uno scenario che potrebbe cambiare, visto che Donald Trump vuole punire i Paesi dell'Alleanza atlantica che non lo hanno seguito nel conflitto in Iran.