Alla fermata Loreto

Milano, tre contro uno per rapinare una collana in metro: un arresto

I fatti risalgono al 29 marzo scorso, la polizia ha fermato un 20enne egiziano accusato di rapina a mano armata

27 Ott 2026 - 11:08
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