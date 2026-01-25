Milano, spaccio di cocaina: due arresti

La Polizia di Stato ha arrestato due cittadini italiani, un uomo di 34 anni e una donna di 54 anni, entrambi con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Venerdì mattina, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina hanno individuato in strada a Novate Milanese (MI) l'incontro tra i due, durante il quale la donna ha ricevuto dall'uomo alcune dosi di cocaina. Fermati dalla polizia, la 54enne è stata trovata in possesso di 30 dosi e 340 euro. Nella successiva perquisizione domiciliare dell'uomo sono state rinvenute altre 117 dosi di cocaina, confezionate in sacchetti chiudibili ermeticamente.