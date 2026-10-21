Milano, Piantedosi: "Manifestanti manovrati dall'esterno? Non ci sono evidenze"

"Giovani manovrati dall'esterno? Questo è prematuro dirlo. Non c'è nessuna evidenza materiale chiara e certa che questo sia avvenuto". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Milano, dopo la guerriglia urbana del 21 ottobre.