Milano, Piantedosi: "Manifestanti manovrati dall'esterno? Non ci sono evidenze"

"Giovani manovrati dall'esterno? Questo è prematuro dirlo. Non c'è nessuna evidenza materiale chiara e certa che questo sia avvenuto". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Milano, dopo la guerriglia urbana del 21 ottobre.
Secondo Piantedosi, "c'è una evidente differenza tra lo spontaneismo di questi ragazzi e un'organizzazione nella sollecitazione della loro partecipazione a questi eventi che è fatta in maniera abbastanza solida e importante". Quello su eventuali regie esterne "è uno scenario da verificare, ma obiettivamente dico che per ora non c'è ancora nessuna evidenza".