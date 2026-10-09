EMERGENZA ABITATIVA

Milano, la storia di Gabriella che rischia lo sfratto a 82 anni

Il marito invece ha 94 anni e gravemente malato

di Rossella Ivone
09 Ott 2026 - 19:46
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Rischia di dire addio al suo piccolo appartamento popolare di Milano la signora Gabriella. 82 anni lei, 94 il marito, ora infermo. Una vita passata in questa casa di ringhiera.

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