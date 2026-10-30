sciopero generale 30 ottobre

Milano, il corteo dei manifestanti entra in tangenziale

Dopo aver congiunto due cortei distinti a Piazzale Loreto adesso i manifestanti percorrono la tangenziale est di Milano

30 Ott 2026 - 13:36
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