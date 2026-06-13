In piazza tricolore

Milano, i residenti delle case popolari scendono in piazza

La rabbia dei residenti contro i prezzi del mercato immobiliare: "Rivendichiamo il diritto all'abitare"

di Gigi Sironi
13 Giu 2026 - 22:18
01:32 
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