Milano, furti in stazione Centrale: cinque arresti

Sono cinque le persone arrestate dalla polizia per furti e rapina nell'area della stazione Centrale di Milano. Gli agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti nella Galleria dei Mosaici dopo la segnalazione di un furto all'interno di un esercizio commerciale. Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che un uomo, 40 anni e irregolare sul territorio nazionale si era impossessato di alcuni prodotti alimentari presi dal banco frigo senza pagarli. Accompagnato negli uffici della Polfer per gli accertamenti di rito, l'uomo è stato sottoposto ai rilievi di rito e arrestato. Identica sorte per altri due uomini di 28 e 30 anni, responsabili di furto aggravato all'interno di un negozio dello scalo ferroviario. I poliziotti hanno notato i due mentre si aggiravano tra i clienti, osservando con particolare attenzione i bagagli incustoditi. Mentre uno dei due si impossessava di un trolley appoggiato accanto a una viaggiatrice, il complice faceva da "palo". Subito dopo il furto, i due hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati immediatamente bloccati dagli agenti e arrestati. In manette, infine, anche due ventenni con l'accusa di furto aggravato a bordo di un treno diretto a Venezia. Le due donne, approfittando della confusione, si erano offerte di aiutare una viaggiatrice a posizionare la valigia sulla cappelliera. Con questo pretesto sono riuscite ad aprirle il bagaglio e a sottrarle del denaro. La scena è stata notata dal capotreno, che ha subito allertato la Polfer: gli agenti sono così riusciti a rintracciare e arrestare le due borseggiatrici.