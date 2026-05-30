UNA Realtà SPORTIVA CHE RISCHIA DI CHIUDERE

Milano e il caos concessioni: il grido d'allarme della Viscontini

Il Comune chiede di rifare il campo ma non dà garanzie sul rinnovo

di Gigi Sironi
30 Mag 2026 - 20:53
01:34 
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La società sportiva Viscontini, nata 46 anni fa dagli sforzi di alcuni genitori del quartiere Trenno, conta 600 tesserati, fa tariffe popolari, ha bilanci in pareggio e investe le risorse sempre sul territorio, alla periferia di Milano. Il meccanismo delle concessioni rischia di spazzare via tutto, lasciando i ragazzi senza un campo dove giocare. Il Comune chiede di rifarlo, ma non offre garanzie sul rinnovo per il 2030 e senza quelle è impossibile investire. Il nuovo manto in erba sintetica costerebbe 350mila euro.

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