Milano-Cortina, Snoop Dogg prende lezioni di scii da una campionessa olimpica

Anche Snoop Dogg si è fatto prendere dallo spirito dei Giochi invernali. La squadra nazionale degli atleti americani di sci alpino, freestyle e freeski, la Stifel U.S. Ski Team, ha pubblicato sui suoi profili social un video in cui la campionessa olimpica, Picabo Street, insegna a sciare al rapper ormai icona di Milano-Cortina. Le immagini, subito divenute virali, hanno ottenuto circa 130.000 like su Instagram: "La sua prima volta" sugli scii, si legge. E poi, un invito ai follower a commentare: "Qualche consiglio per Papa Snoop?".