Milano-Cortina, Lollobrigida: "Era una gara più studiata a tavolino, mi sono divertita"

"Molto molto duro, però ho pensato: 'Devo dare tutta me stessa'. Era una gara molto più studiata a tavolino, perché nella 3000 sono partita e non vedevo neanche i tempi, non mi ero resa neanche conto del record olimpico, ero ancora in una bolla. Nella 5000 hai molto più tempo per pensare e per ragionare". Queste le parole di Francesca Lollobrigida, dopo aver vinto la sua seconda medaglia d'oro nei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina. "Non ho avuto quella pressione - ha aggiunto la pattinatrice di velocità - mi sono divertita e nella mia testa c'era di poter utilizzare il pubblico: quando passavo sotto le curve mi davano più energia. Secondo me realizzerò molto più avanti quello che ho fatto: è stata una sfida per me, per la mia famiglia, per la mia federazione e il mio gruppo sportivo, per tutti e ne siamo usciti tutti vincitori".