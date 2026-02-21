Milano-Cortina, il video della sorella di Lindsey Vonn sui medici italiani? "Non solo belli, anche bravi"
Agli apprezzamenti la risposta degli operatori di Ca' Foncello di Treviso che si sono occupati della campionessa dopo il brutto incidente sulla pista olimpica di Cortinadi Michelangelo Iuliano
Il video tributo agli operatori del pronto soccorso italiani postato su Instagram dalla sorella di Lindsey Vonn, Karin Kildow, è diventato virale. "Cancellate le app di incontri e andate in un pronto soccorso italiano", scriveva la Kildow sulle immagini di medici e infermieri dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, coronate da raffiche di apprezzamenti, commenti e condivisioni. "Belli, e per fortuna anche bravi", la risposta dei diretti interessati.