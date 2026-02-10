Milano-Cortina, gli elisoccorritori di Lindsey Vonn: "Operazione difficile"

Per la prima volta parlano i soccorritori della sciatrice Usa Lindsey Vonn, caduta sull'Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo poco dopo la partenza della discesa olimpica. "L'abbiamo vista cadere - raccontano, - è stata una caduta rovinosa, lei aveva già un problema al ginocchio e partiva con un tutore. Immediatamente siamo decollati con l'elicottero". "Erano presenti comunque delle difficoltà tecniche, - riferisce un'altra elisoccorritrice, - in quanto abbiamo dovuto fare una vricellata superiore agli 80 metri per non intaccare la pista. Avevamo un po' di vento di traverso e la sciatrice era vicino ai cavi della seggiovia". Quanto alle condizioni della Vonn sono subito apparse gravi. "Era evidente che aveva dolori a una gamba e una volta caricata a bordo l'abbiamo trasportata in volo fino all'ospedale di Treviso. Un volo di 30 minuti, per affidarla all'equipe medica", si conclude così il racconto di quell'intervento.