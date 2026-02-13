Milano-Cortina, Mongolia e Haiti incantano con divise simbolo di identità

Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina lo sport incontra la tradizione. La Mongolia, con appena tre atleti, sfila in abiti di cashmere rifiniti in seta e ricami dorati che evocano forza ed eleganza, ispirati all’eredità dell’impero di Gengis Khan e alla cultura nomade. Haiti risponde con divise disegnate da Stella Jean, colorate e dipinte a mano: inizialmente raffiguravano Toussaint Louverture, poi sostituito da una foresta tropicale per rispettare le regole del Cio.