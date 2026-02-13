moda olimpica

Milano-Cortina, Mongolia e Haiti incantano con divise simbolo di identità

Le delegazioni più piccole trasformano le uniformi in racconti culturali: cashmere e richiami nomadi"e memoria storica per l'isola caraibica

di Eliano Rossi
13 Feb 2026 - 18:20
Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina lo sport incontra la tradizione. La Mongolia, con appena tre atleti, sfila in abiti di cashmere rifiniti in seta e ricami dorati che evocano forza ed eleganza, ispirati all’eredità dell’impero di Gengis Khan e alla cultura nomade. Haiti risponde con divise disegnate da Stella Jean, colorate e dipinte a mano: inizialmente raffiguravano Toussaint Louverture, poi sostituito da una foresta tropicale per rispettare le regole del Cio. 

