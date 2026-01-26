star di "Heated Rivalry"

Milano-Cortina 2026, Hudson Williams e Connor Storrie portano la torcia olimpica

Le star della serie-fenomeno canadese tedofori durante la staffetta in vista della cerimonia di apertura allo stadio San Siro il 6 febbraio

26 Gen 2026 - 15:55
Hudson Williams e Connor Storrie, le star della serie-fenomeno "Heated Rivalry" portano la fiamma olimpica durante la staffetta in vista della cerimonia di apertura allo stadio San Siro il 6 febbraio. Gli attori nella serie canadese interpretano due campioni rivali di hockey su ghiaccio.  

