Milano-Cortina 2026, Hudson Williams e Connor Storrie portano la torcia olimpica
Le star della serie-fenomeno canadese tedofori durante la staffetta in vista della cerimonia di apertura allo stadio San Siro il 6 febbraio
Hudson Williams e Connor Storrie, le star della serie-fenomeno "Heated Rivalry" portano la fiamma olimpica durante la staffetta in vista della cerimonia di apertura allo stadio San Siro il 6 febbraio. Gli attori nella serie canadese interpretano due campioni rivali di hockey su ghiaccio.