Milano-Cortina 2026, Lindsey Vonn torna a casa dopo l'infortunio: ecco come è stata trasportata

Dopo il terribile incidente durante le Olimpiadi che l’hanno costretta a ben quattro operazioni a causa di una frattura alla tibia, la sciatrice Lindsey Vonn è stata dimessa dall'ospedale Cà Foncello di Treviso e, sul suo account Instagram, ha raccontato il trasferimento sul jet che l'ha riportata a casa, negli Stati Uniti. "Grazie a tutto lo staff medico che mi ha aiutato a tornare a casa. Non vedo l'ora di fare il mio prossimo intervento chirurgico quando riuscirò a togliermi l'X-fit dalla gamba e riuscirò a muovermi di più", queste le parole della campionessa. Riguardo le sue condizioni, ha precisato: "L'infortunio era molto più complesso di una semplice gamba rotta. Sto ancora cercando di capacitarmene, anche sulla strada che mi aspetta per recuperare... ma vi darò più dettagli nei prossimi giorni. Come sempre, grazie per tutto l'amore e il supporto".