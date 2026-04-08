Milano contro il Remigration Summit in Piazza Duomo: "Va vietato"
All'evento prenderanno parte numerosi leader europei dei Patriotidi Roberto Lamura
Il summit internazionale sulla remigrazione a Milano va vietato. Lo mette nero su bianco Elena Buscemi, presidente del Consiglio Comunale di Palazzo Marino, del Partito democratico, in vista della manifestazione del 18 aprile in Piazza Duomo organizzata dalla Lega sul tema: immigrazione irregolare e rimpatri. All'evento prenderanno parte numerosi leader europei dei Patrioti. Dura la replica della Lega che parla di atteggiamento antidemocratico del PD.