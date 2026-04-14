Milano, città in fermento per l'uscita del "Diavolo veste Prada"

Indossa un paio di enormi tacchi rossi e sta arrivando a Milano: anzi, il diavolo è già qui. Per catapultare i fan nel regno del "Diavolo veste Prada" è stata allestita la redazione di Runway: non potevano mancare l'ufficio di Miranda Priestley e il famoso guardaroba della rivista del film. Lady Gaga canta la colonna sonora "Runway": per le strade si parla del diavolo in tutte le lingue del mondo. Piazza Duomo, il Quadrilatero, la galleria: la città, che ha fatto da set al secondo capitolo del film, è in fermento. La première milanese sarà il 23 aprile, dal 29 il film uscirà nelle sale italiane.