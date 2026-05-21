alla triennale

Milano celebra i 60 anni dell'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria

Dal 1966 al 2026 l'Istituto è al servizio della comunicazione commerciale responsabile

di Eleonora Rossi Castelli
21 Mag 2026 - 17:20
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