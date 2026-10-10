Milano, Albertini e Moratti lanciano il candidato sindaco Matteo Perego

A Milano c'è "l'ottimismo della volontà di Forza Italia": tre giorni di dibattito, confronto, interventi per spalancare le porte alle persone e alle necessità reali del Paese. Certo, ci sono gli appuntamenti elettorali all'orizzonte: le politiche, le amministrative, l'obiettivo di restituire dignità e vita vera alle città. E qui si ritrovano due grandi sindaci di Milano, Gabriele Albertini e Letizia Moratti, per lanciare la candidatura di Matteo Perego. Perego è "quanto di meglio potevamo pensare", dice Albertini.