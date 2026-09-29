I grandi successi tra Milan, politica e televisione: oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni

Il presente è la grande eredità di Silvio Berlusconi: a più di tre anni dalla scomparsa il suo pensiero, la sua visione del mondo persistono nei dibattiti e nei ragionamenti sul futuro; quel futuro che lui ha spesso visto prima degli altri. Lo ha fatto quando dal nulla ha creato interi quartieri a misura d'uomo, sostenibile, in tempi in cui la coscienza ecologista non era nemmeno agli albori. E ancora quando ha sfidato il monopolio della tv inventando un nuovo modo di comunicare, di raccontarsi e in fondo persino di vivere.