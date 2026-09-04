Migranti, muri e cibo made in Usa: la Casa Bianca lancia i videogiochi "Maga"

Uno dei giochi, intitolato "Rio Run", è una versione adattata del classico "Snake": il protagonista della versione digitale di Tom Homan, lo zar Usa per la sicurezza dei confini, insegue i migranti di diverse etnie lungo il Rio Grande, al confine con il Messico. Un altro titolo, ispirato al celebre "Tetris", è "Build the Wall" (Costruisci il muro) e il compito è molto semplice: "Proteggi il confine dall'orda in arrivo". Poi c'è "Supply Line", che ricorda "Tapper": il cibo scorre su una catena di montaggio e bisogna scartare i prodotti che non soddisfano gli standard di "Make America Healthy Again". In "Flappy Bill", un'aquila trasporta una banconota sopra il National Mall. In "Trump Savings Tycoon", l'obiettivo è raccogliere denaro per "riempire i conti Trump dei propri figli", il piano di risparmio dell'amministrazione che offre 1.000 dollari a ogni bambino nato durante il mandato di Trump del 2025-28.