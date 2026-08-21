Succede in Australia

Migliaia di pinguini vaccinati contro l'influenza aviaria

Oltre 5.000 piccoli sono stati immunizzati"nello stato di Victoria, per proteggerli dalla virulenta influenza aviaria H5N1.

21 Ago 2026 - 10:46
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